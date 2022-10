Avião minimiza desgaste da comitiva portista

De forma a minimizar dentro do possível o desgaste dos jogadores, a comitiva do FC Porto vai viajar de avião para o Algarve. O voo charter está agendado para as 18h15, em direção ao Aeroporto de Faro, estando o regresso ao norte marcado para depois do jogo frente ao Portimonense. Antes disso, esta manhã, às 10 horas, há treino no Olival, seguindo-se a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, às 12 horas.

Relativamente à preparação da equipa, refira-se que o treino de ontem, realizado na parte da tarde, voltou a dar boas indicações ao técnico dos dragões, desde logo por não haver lesionados. Uma notícia positiva para Sérgio Conceição numa fase em que o calendário está bastante sobrecarregado.