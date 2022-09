Baía defende Taremi e deixa apelo aos árbitros: «É uma situação que se tem agudizado...»

Depois do sucedido em Madrid, Mehdi Taremi voltou a estar envolvido num lance em que pediu falta e o árbitro nada assinalou. Uma situação que motivou muitos protestos do banco do FC Porto e das bancadas e que, aliada à polémica no jogo da Liga dos Campeões, do qual o avançado saiu por acumulação de amarelos, levou Vítor Baía à sala de imprensa para fazer a defesa do iraniano."Queremos defender os nossos ativos, os nossos jogadores e defender o Mehdi Taremi. É uma situação que se tem agudizado desde quarta-feira e que tomou proporções maiores desde aí. Queremos que olhem para o Taremi de forma séria e honesta e protejam os jogadores e o futebol", começou por dizer o administrador da SAD portista, deixando, logo de seguida, um novo apelo."Que não utilizem o que temos visto e que tem sido falado ao longo destes dias como forma de condicionar o trabalho dos árbitros, de forma a que não olhem para os lances em que o Taremi é protagonista e aconteça o que aconteceu em duas jogadas. Dentro da área, seria alvo de análise e penálti", apontou o antigo guarda-redes.Por essas razões, Vítor Baía deixou uma mensagem ao Conselho de Arbitragem. "Pretendemos esclarecer a dualidade de critérios. Faço um apelo ao Conselho de Arbitragem para que explique estes temas relacionados com o Taremi, mas, acima de tudo, esclarecer a dualidade de critérios em lances na área, como aquele do David Carmo. Estamos todos apreensivos, não sabemos bem... lances em que achamos que podem não ser grande penalidade e são assinalados. E o contrário. Falta que expliquem de forma incisiva e pedagógica o porquê de tomarem certas decisões. Isto também é um alerta", finalizou.