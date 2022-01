Balanço de 2021 no FC Porto

Num ano civil sem derrotas na 1.ª Liga, o FC Porto reedita o ombro a ombro com o Sporting na prova, depois de ter perdido esse mesmo duelo na edição anterior. Com sortes distintas na Europa, com a despromoção à Liga Europa a suceder a uns quartos-de-final da Champions, os azuis e brancos procura ainda um novo regresso ao Jamor. A 5.ª versão do projeto de Sérgio Conceição surge rejuvenescida, com a despedida de 2021 a abrir porta a conquistas importantes no novo ano.



Figura: Luis díaz

Melhor momento: chegar aos 'quartos' da Liga dos Campeões

Momento mais difícil: perda polémica do título de 2020/21



59 jogos

39 vitórias

12 empates

8 derrotas

121 golos marcados

52 golos sofridos