Barcelona faz mira a Vítor Baía para o cargo de diretor-desportivo

O Barcelona está à procura de um nome para o cargo de diretor-desportivo e, segundo a imprensa espanhola, Vítor Baía é um dos alvos da direção blaugrana.O vice-presidente do FC Porto está na lista para substituir Mateu Alemany, mas há outras hipóteses em cima da mesa, como é o caso de Deco.De acordo com o jornal 'Sport', o Barcelona tem estudado a fundo o percurso de Vítor Baía nos últimos anos e vê no atual administrador da SAD do FC Porto um bom perfil para assumir a posição.