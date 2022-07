Barranquilla FC anuncia transferência de Jesus Díaz, irmão de Luis Díaz, para o FC Porto

Jesus Díaz, irmão de Luis Díaz, está a caminho do FC Porto. O anúncio foi feito pelo Barranquilla FC, equipa detentora do passe do extremo. Os dois clubes chegaram a acordo para um empréstimo com opção de compra, estando a mudança agora pendente dos exames médicos.Algo que deve ficar resolvido em breve, tendo em conta que, de acordo com as informações avançadas pela imprensa colombiana, Díaz vai viajar para Portugal na segunda-feira. Deve começar na equipa B.Jesus Díaz, de 18 anos, é visto como um dos jovens mais promissores do futebol colombiano, sendo internacional jovem por aquele país.