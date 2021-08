Benfica ofereceu camisola com nome da filha recém-nascida para convencer Wendell

O Benfica tentou, à última hora, desviar Wendell do FC Porto, conforme Record adiantou, e não deixou os mais ínfimos pormenores por mãos alheias. De tal forma que a operação de charme incluiu a oferta de um equipamento para a filha recém-nascida do lateral, com o nome da bebé (Vitória) e o número 18 - correspondente ao dia em que nasceu, esta quarta-feira, e que era também o número do jogador em Leverkusen.





O facto é que apesar da postura defensiva adotada por Jorge Jesus esta sexta-feira, em conferência de imprensa, as águias tentaram de tudo para agarrar o brasileiro de 28 anos, que era bem visto quer pelo técnico, quer pela estrutura. O treinador admitiu que era um jogador que conhecia, mas que "nunca foi um jogador pensado" . Quando, na verdade, e mesmo sendo um jogador que estava na agenda de Sérgio Conceição desde a época passada como possível alternativa a Alex Telles, até foi o Benfica a encetar em primeiro lugar um processo negocial para a sua contratação nas últimas semanas.Tal como noticiámos na edição impressa desta sexta-feira, o Benfica ficou desagradado com a investida do FC Porto sobre Wendell, pois entende que identificou primeiro o jogador e que o FC Porto só avançou para a sua contratação por causa da pressão feita por Sérgio Conceição, no fim do jogo em Famalicão.Além disso, com o brasileiro já na Invicta para assinar, as águias, representadas pelo empresário Federico Pastorello mas também com tentativas de contacto de elementos da sua estrutura operacional, ofereceram um salário 60 por cento superior ao que vai auferir no FC Porto, além de um prémio de assinatura no valor de 1 milhão de euros.