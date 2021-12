Bernardo Folha foi um dos cinco jovens da equipa B que fez a sua estreia pela equipa principal do FC Porto, no jogo frente ao Rio Ave, para a Allianz Cup. O médio formado no Olival não escondeu a sua satisfação e dedicou o momento especial ao pai, António Folha, que foi operado."Um sonho tornado realidade: estrear-me pelo meu FC Porto no meu belo Estádio do Dragão. Continuarei a trabalhar para que mais noites mágicas destas aconteçam com o Dragão cheio de Dragões. Esta foi para ti pai! Obrigado pelo vosso apoio", escreveu Bernardo, de 19 anos, no Instagram.