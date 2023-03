Bernardo Folha lança duelo da Champions: «Estes jogos tornam-nos melhores jogadores»

”São estes jogos que nos fazem melhores jogadores, melhor equipa e melhor clube”



Bernardo Folha em declarações à ELEVEN | @PedroPintoComms

@FCPorto x @Inter | Hoje às 20h00 em EXCLUSIVO na ELEVEN 1#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/h4XtEAYc86 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) March 14, 2023

Bernardo Folha teceu algumas considerações a propósito do duelo entre o FC Porto e o Inter Milão, que arranca às 20 horas, no Estádio do Dragão. Em declarações à Eleven Sports, o médio mostrou confiança no apuramento."São, sem dúvida, os melhores jogos que podemos jogar na época, porque é uma situação que nos põe um pouco mais desconfortáveis, pelo facto das equipas serem mais difíceis, mas ao mesmo tempo fazem-nos crescer. Estes jogos tornam-nos melhores jogadores, melhor equipa, melhor clube", começou por dizer."Temos trabalhado nas últimas semanas para este jogo, temos trabalhado muito bem, resta-nos colocar em campo o que trabalhámos para, no fim, conseguirmos a passagem aos quartos de final Champions", acrescentou.Bernardo Folha, filho de António Folha, treinador da equipa B, admitiu que lá em casa o pai trata de o tranquilizar, já que nos aspetos técnicos e de jogo a palavra pertence a Sérgio Conceição. "Conselhos? Sinceramente ele [António Folha] não me ajuda muito, foco-me mais em ouvir o míster Sérgio. Em casa ele tenta-me mais tranquilizar um pouco, não passa informação de jogos, o que fazer ou não, e deixa-me viver o momento", concluiu.Bernardo Folha estará no banco de suplentes dos azuis e brancos nesta partida, podendo vir a ser lançado frente ao Inter se Sérgio Conceição assim entender. Recorde-se que o FC Porto vai a jogo sem Pepe, devido a lesão, conformeavançou na última hora.