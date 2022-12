Bernardo Folha: «O míster brinca e diz que, se quiser, o Pepê finta toda a gente»

Bernardo Folha e Gonçalo Borges surpreenderam os jovens dos sub-11 e dos sub-12 do FC Porto, com uma visita no Olival. Os dois jogadores da equipa A dos dragões estiveram a responder a perguntas e a dar autógrafos e, no final, fizeram um balanço.Bernardo Folha disse-se feliz por poder reavivar memórias e, em tom mais descontraído, falou até sobre Pepê."Toda a gente está a olhar para nós e sentimo-nos especiais naquele momento, mas depois começa o jogo e o foco está virado para a pessoa que tem a bola. É muito bom sentirmos que estamos a ser observados e que dão valor à nossa presença naquele momento. O jogador que mais me surpreendeu a nível técnico foi o Pepê. Ele calca a bola, tem uma receção orientada fora do normal. Às vezes até o mister brinca com isso e diz que, se ele quiser, pega na bola lá atrás e finta os jogadores todos. Já tinha passado por aqui e é uma sensação de reviver as memórias. Já passei aqui, vim à chuva a correr pela rampa fora do Olival. É muito bom estar com os mais jovens porque faz-me lembrar de quando tinha a idade deles", referiu, citado pelo FC Porto.