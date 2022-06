Betano é hoje oficializada

O FC Porto e a Betano vão selar, ao início desta tarde, na Tribuna VIP do Estádio do Dragão, o reforço da parceria entre as duas partes, num encontro que contará com a presença de Pinto da Costa.





O evento está agendado para as 12h30, sendo que a face mais visível da ligação do FC Porto com a conhecida casa de apostas desportivas é a presença desta na parte da frente da camisola da equipa de futebol na próxima época, num espaço que anteriormente era ocupado pela MEO. A apresentação da nova camisola já levantou a ponta do véu...