Betis afasta-se de Mbemba

O Betis, de Espanha, deixou esfriar a pista de Mbemba, central do FC Porto que termina contrato no final da presente temporada e que a equipa de Sevilha tinha debaixo de olho como potencial reforço para a próxima temporada.

De acordo com o que foi veiculado pelo jornal andaluz Estadio Deportivo, o congolês, de 27 anos, deixou de ser uma opção preferencial para os responsáveis da equipa, que terão já garantido o ‘sim’ de um outro central... igualmente em final de contrato no seu clube. Trata-se de Luiz Felipe, brasileiro de 25 anos que recentemente enfrentou o FC Porto na Liga Europa ao serviço da Lazio.

A equipa de Sevilha tem razões sólidas, diz a publicação, para deixar Mbemba num plano secundária de interesse, pois, com a contratação de Luiz Felipe, centrais não faltarão no projeto da próxima época. Além do reforço, Marc Bartra e Víctor Ruiz têm contrato até 2023, Pezzella está vinculado “por vários anos” e Edgar González irá renovar em breve o seu contrato.

Face a este cenário, o Milan, de Itália, e o Lyon, de França, mantêm-se como principais clubes associados a um interesse real na contratação do defesa, pese embora corram igualmente informações que o jogador mantém mercado em Inglaterra, nomeadamente na Premier League, onde, recorde-se, já representou o Newcastle entre 2015 e 2018, ano em que se mudou para a Invicta.

A representar a RD Congo na zona africana de apuramento para o Mundial’2022, o central detém a total de confiança de Sérgio Conceição para os compromissos da reta final da temporada, ainda que o seu futuro não deva passar pelo Dragão.