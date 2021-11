'Bibota' Fernando Gomes distinguido como Dirigente do Ano: «Enche-me de contentamento»

Fernando Gomes recebe o Dragão de Ouro para Dirigente do Ano, depois de ter sido distinguido como futebolista na década de 80. Uma grande satisfação para o bibota, atual vice-presidente do FC Porto responsável pela área da formação."É uma honra e um privilégio ser dirigente do meu clube. Fui Dragão de Ouro como futebolista, e este também me enche de satisfação, contentamento e emoção. Quando a pandemia começou disse que íamos fazer tudo o que fosse possível para que, com paixão e dedicação, não se sentisse a pandemia na formação. Este Dragão de Ouro é também para os que me ajudaram. É um orgulho para todos os portistas que apoiam e trabalham no FC Porto, todos estão envolvidos nesse trabalho com o nosso treinador Sérgio Conceição", referiu Fernando Gomes, referindo-se ao êxito que tem sido a aposta na formação, com resultados visíveis na equipa principal.