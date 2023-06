Bibota imortalizado no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

Fernando Gomes, o eterno Bibota, vai ficar imortalizado no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, onde terá um espaço destinado a doentes oncológicos. Ontem decorreu a aprovação das obras de reabilitação e ampliação da Liga dos Amigos, de onde nascerá o ‘Cantinho do Bibota’.

"O Fernando Gomes fica aqui ligado a esta Liga, com que ele já muitas vezes tinha colaborado. Com o apoio do hospital e do presidente da Câmara, que está sempre atento a todas as necessidades do concelho, tenho a certeza de que esta será uma obra rápida e bem-sucedida para bem das crianças doentes. Ele era um desportista muito sensível a estas doenças. Infelizmente, foi a doença que o levou de junto de nós, mas de certeza que hoje está muito contente", disse Pinto da Costa, que fez questão de marcar presença no evento.