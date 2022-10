‘Bibota’ será ovacionado na receção ao Benfica

Fernando Gomes sofreu um AVC no passado dia 6 e o seu estado de saúde ainda inspira muitos cuidados. De lá para cá, o eterno ‘bibota’ tem sido alvo de diversas manifestações de apoio por parte de toda a nação portista e há mais uma nos planos.O conhecido adepto de Caracas, Alvarinho Moreira, tomou a iniciativa e, em coordenação com o líder dos Super Dragões, Fernando Madureira, está a organizar a realização de uma ovação ao goleador máximo da história do FC Porto, a ser feita no clássico de sexta-feira, no Dragão, frente ao Benfica, durante o minuto 9.