O FC Porto vai colocar à venda, a partir desta quinta-feira, os bilhetes para o jogo frente ao V. Guimarães, agendado para o próximo domingo, no Estádio D. Afonso Henriques.Os ingressos, cujo preço unitário é de 12 euros, estarão à venda na Loja do Associado do Estádio do Dragão, sendo que a venda será feita em exclusivo a detentores de Bilhete de Época. Cada pessoa poderá adquirir um máximo de dois bilhetes mediante a apresentação de dois cartões de sócio.