Bilhetes colocados hoje à venda no Dragão já estão esgotados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto divulgou ao final da tarde desta quarta-feira que os bilhetes colocados à venda na manhã de hoje, para a final da Taça de Portugal, já se encontram esgotados.Esta foi a segunda tranche de ingressos colocada à venda no Estádio do Dragão e os bilhetes custavam 15 euros. Está confirmada uma grande afluência de adeptos portistas ao Estádio Nacional, para o jogo frente ao Tondela, no próximo domingo.