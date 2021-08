Bilhetes em dose dupla

Arranca hoje a venda de bilhetes para a visita ao terreno do Marítimo, este domingo, e para a receção ao Arouca, no fim-de-semana seguinte.

Para o encontro na Madeira , os ingressos têm um valor único de 25 euros e podem ser adquiridos na Loja do Associado do Estádio do Dragão, a partir das 10 horas de hoje.

Quanto à receção ao Arouca, a venda terá em conta critérios de prioridade, começando pelos sócios e abrindo ao público geral apenas a partir de segunda-feira e caso ainda restem ingressos.