O FC Porto coloca à venda esta quarta-feira os bilhetes para a receção à Lazio, de Itália, relativos à 1.ª mão do playoff da Liga Europa, agendada para 17 de fevereiro, no Estádio do Dragão. Nesta primeira fase os ingressos são em exclusivo para sócios, sendo que os associados detentores de Bilhete de Época terão o seu bilhete reservado até dia 11 de fevereiro.Para estes, os preços dos ingressos variam entre os 10 e os 28 euros, enquanto que para a generalidade dos sócios estão disponíveis entre 15 e 35 euros.