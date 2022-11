Bilhetes para a receção ao Inter Milão à venda a partir de amanhã

O FC Porto colocará amanhã à venda os bilhetes para o jogo frente ao Inter Milão, no Estádio do Dragão, agendado para o dia 14 de março, referente à 2.ª mão dos oitavos de final da Champions."Os bilhetes estarão disponíveis para sócios e público, sendo que os detentores de Lugar Anual no Dragão têm, como é habitual, o seu lugar reservado até 15 de janeiro de 2023. Paralelamente, têm direito, ainda, a um preço especial caso adquiram o seu bilhete até 26 de dezembro", escreveu o FC Porto no seu site oficial.Sendo assim, os sócios com Lugar Anual que adquirirem o respetivo bilhete até 26 de dezembro pagarão entre 20 euros (Superior) e 55 euros (Box). Quem o fizer a partir de 27 de dezembro desembolsará entre 25 euros (Superior) e 70 euros (Box).Quanto ao público, terá de pagar por cada bilhete entre 55 euros (Superior) e 120 euros (Box).