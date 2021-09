Bilhetes para a receção ao Liverpool disponíveis a partir de amanhã

O FC Porto colocará à venda amanhã, a partir das 10 horas, os bilhetes para o jogo frente ao Liverpool, agendado para a próxima terça-feira, relativo à 2.ª jornada do Grupo B da Champions.





Até ao final de sábado os sócios terão prioridade, abrindo-se depois a venda aos restantes adeptos. Os preços variam entre os 20 e os 60 euros, para os associados dos dragões, sendo que o público em geral terá de pagar entre 50 e 100 euros.Refira-se que os interessados em assistir ao jogo no Estádio do Dragão terão de cumprir as regras impostas pelo estado de pandemia. Assim, os maiores de 12 anos terão de apresentar o Certificado Digital Covid válido ou certificado de recuperação, ou em alternativa apresentar um teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes do jogo, ou um teste antigénio com resultado negativo, realizado até 48 horas antes do jogo.