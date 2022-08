Bilhetes para o FC Porto-Sporting à venda a partir de quarta-feira

Os bilhetes para o clássico da 3.ª jornada entre FC Porto e Sporting, marcado para o próximo dia 20, às 20h30, serão colocados à venda esta quarta-feira, a partir das 10 horas. Informam os azuis e brancos que, para já, o processo destina-se exclusivamente aos sócios.Para os sócios os preços variam entre os 15 e os 60 euros, enquanto para os sócios correspondentes entre os 20 e os 50, consoante o sector do Estádio do Dragão.Esse será o segundo jogo no Estádio do Dragão na Liga Bwin 2022/23, depois de ontem os portistas terem recebido o Marítimo, e ganho por 5-1, num encontro acompanhado ao vivo por 46.309 adeptos.