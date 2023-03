Bilhetes para o jogo de Braga esgotaram no espaço de uma hora

Uma hora foi o tempo que demorou a esgotarem os bilhetes que o FC Porto colocou à venda na manhã desta quinta-feira para o jogo frente ao Sp. Braga, no Estádio Municipal de Braga, referente à 25.ª jornada do campeonato, que terá lugar no próximo domingo.Os ingressos foram colocados à venda, às 10 horas, em exclusivo para sócios detentores de lugar anual, na Loja de Associado do Estádio do Dragão e na loja online, com o valor a variar entre os 20 e 25 euros. Às 11 horas foi anunciado que os bilhetes estavam esgotados.A equipa de Sérgio Conceição vai contar assim com um forte apoio dos seus adeptos. Um gesto importante após o afastamento da Champions.