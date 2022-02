Bis de Vitinha no prémio de melhor médio do mês na Liga Bwin

Tal como tinha acontecido em dezembro de 2021, também em janeiro deste ano Vitinha foi eleito médio do mês da Liga Bwin, recebendo 26,8 por cento dos votos dos treinadores do principal escalão do futebol português.O jovem médio, de 22 anos, participou nos quatro jogos disputados pelo FC Porto no campeonato durante o período em questão, tendo contribuído, com papel de destaque, para os outros tantos triunfos conseguidos pelos dragões.A completar este pódio liderado por Vitinha, surgiram Pedrinho, do Gil Vicente, com 20,92 por cento das preferências e o também portista Otávio, com 9,8 por cento.Recorde-se que ontem, o dragões Diogo Costa e Mbemba foram eleitos, respetivamente, como melhor guada-redes e defesa de janeiro na Liga Bwin.