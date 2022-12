Braçadeira soltou um sorriso amarelo

Ainda que o objetivo principal tenha sido assegurado, com a presença confirmada na final four, a exibição do FC Porto esteve longe de deixar os adeptos e o próprio Sérgio Conceição deliciados. No final, o técnico dos dragões elencou as várias incidências do jogo, que reduziram a qualidade da partida, e mostrou-se surpreendido com a situação que o levou a ser admoestado com o cartão amarelo.

"Foi um jogo algo estranho e até o meu amarelo foi estranho", referiu, depois de ter lamentado do as quebras de ritmo provocadas pelas falhas na comunicação do árbitro e as lesões de dois jogadores pouco minutos após serem lançados.

Ao seu estilo, Sérgio Conceição deixou reparos à atuação de Manuel Mota. "Ele não explicou, gritou e depois lá me disse que foi por não ter a braçadeira. Acho que é inédito, pelo menos eu nunca vi que um árbitro viesse ao banco dar um amarelo por não ter a braçadeira. Podia ter avisado", comentou, reforçando o gesto que teve depois de ser admoestado: "Se tiver que pagar a multa, pago."

Sobre a exibição da equipa, o treinador reconheceu algumas insuficiências, sobretudo na 1ª parte. "Não foi um jogo muito consistente da nossa parte. Entrámos bem e voltamos a fazer o golo cedo. Não estivemos tão bem como queríamos, tanto a condicionar o adversário, mas também com bola. Na 2ª parte, corrigimos um ou outro pormenor e criamos algumas situações em que não fomos eficazes. Podíamos ter mais golos antes da expulsão", analisou, deixando o alerta: "Temos de pensar no trabalho que temos de fazer sobre o que correu menos bem hoje."