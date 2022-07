Brasileiros colocam médio Matías Zaracho no radar do FC Porto

A publicação refere, por fim, que a direção atleticana negou qualquer consulta ou investida dos portistas pelo jogador que, segundo o 'Transfermarkt', está avaliado em 13 milhões de euros.

A Rádio Itatiaia, do Brasil, avança esta segunda-feira que o médio argentino do Atlético Mineiro, Matías Zaracho, é desejado pelo FC Porto.Segundo a mesma fonte, os azuis e brancos têm "dois agentes, Carlos Padrão e Alexandre Pinto" no terreno, pretendendo referir-se ao que tudo indica a Alexandre Pinto da Costa, a tentar convencer a direção atleticana a aceitar a proposta. Uma tarefa que, referem, não será nada fácil. O Atlético Mineiro não aceita negociar Zaracho por menos de 20 milhões de euros.Note-se que os direitos económicos do médio, de 24 anos, está dividido em partes iguais entre Atlético Mineiro e Racing, da Argentina, onde jogou até 2020, antes de se transferir para o clube brasileiro que agora representa.