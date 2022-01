Brasileiros colocam Nathan Silva no radar do FC Porto

Com o dossiê Rúben Semedo a avançar a ritmo lento, conforme estava previsto, esta terça-feira foram colocados mais dois defesas centrais na rota do FC Porto. Primeiro foi Kim Min-jae, que já foi alvo no verão e acabou no Fenerbahçe, e agora é a imprensa brasileira a adiantar que Nathan Silva também está a ser monotorizado pelos azuis e brancos.

Ora, de acordo com o 'UOL', o FC Porto prepara uma investida pelo defesa-central do Atlético Mineiro, que tem 24 anos e um contrato válido até dezembro de 2023. Segundo a mesma publicação, o 'galo' "vai jogar duro" nas negociações e não soltará Nathan Silva por menos de 7 milhões de euros.





A confirmar-se, o FC Porto não estará sozinho na corrida, surgindo o Tigres, do México, também como interessado na contratação do central campeão brasileiro, que fez 34 jogos (três golos e uma assistência) no ano do título.