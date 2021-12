Brasileiros dizem que Grêmio entrou com queixa na FIFA contra o FC Porto por causa de Pepê

O Grêmio entrou com uma ação na FIFA contra o FC Porto por causa da transferência de Pepê, revelou o 'UOL Esporte'. De acordo com o site brasileiro, em causa está uma verba a rondar os 2,5 milhões de euros, correspondentes à terceira parcela (de um total de cinco) da transferência do extremo e que se encontra em atraso por parte dos dragões.O clube de Porto Alegre auscultou a SAD portista no sentido de averiguar os motivos para a ausência, até ao momento, do pagamento, que os dragões terão justificado, segundo o 'UOL Esporte', com a falta de receitas provenientes de grandes transferências no verão. Depois de aguardar pela resolução do problema, o Grêmio decidiu-se pelo envio da queixa à FIFA no início do mês.Recorde-se que Pepê, oficializado em fevereiro, teve um custo global de 16,7 milhões de euros para os cofres do FC Porto.