Brasileiros dizem que Saravia rescindiu com o FC Porto por mútuo acordo

O portal brasileiro 'Revista Colorada' avança esta quarta-feira que o lateral-direito Renzo Saravia rescindiu com o FC Porto por mútuo acordo, uma informação que terá sido adiantada pelo empresário do defesa argentino de 28 anos.

Renzo Saravia chegou ao FC Porto em 2020, depois de duas temporadas no Racing Club, tendo disputado apenas seis partidas com a equipa principal dos dragões e apontado um golo. No último ano esteve emprestado aos brasileiros do Internacional, onde disputou 49 jogos e apontou duas assistências.