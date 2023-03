Brasileiros garantem que o Santos tentou Wendell mas teve de desistir

O portal 'UOL Esporte' noticia esta sexta-feira que o Santos tentou a contratação de Wendell nas últimas semanas. Apesar da insistência, o emblema brasileiro teve de desistir, no imediato. O lateral esquerdo do FC Porto era o plano A para a posição, sendo que agora se virou para Jamerson, do Guarani.Wendell, de 29 anos, é uma opção regular para Sérgio Conceição no FC Porto. Esta época soma dois golos em 32 jogos oficiais.O jogador contratado pelos dragões ao Bayer Leverkusen em 2021 tem vínculo até junho de 2025 com os azuis e brancos.