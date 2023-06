Brayan Caicedo a caminho do FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Brayan Caicedo, jovem pérola colombiana, está a caminho de Portugal para assinar contrato com o FC Porto. A notícia foi avançada pela imprensa colombiana, assegurando ainda que o extremo, de 16 anos, vai continuar no Cyclones de Cali até completar os 18 anos, altura em que rumará em definitivo para os azuis e brancos.Caicedo é internacional jovem pelos cafeteros, surgindo como um dos principais talentos do futebol colombiano para os próximos.