Bruno Costa apontado ao Aris

Bruno Costa está na agenda do Aris para reforçar o meio-campo. Segundo escreve esta segunda-feira a imprensa grega, o emblema de Salónica já está em "conversações avançadas" com o FC Porto para a contratação do médio a título de empréstimo.Titular de surpresa no clássico contra o Sporting, Bruno Costa tinha somado apenas três minutos de competição oficial esta época, na Supertaça frente ao Tondela.