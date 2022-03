Bruno Costa ausente da sessão de recuperação no Dragão

Foi sem Bruno Costa que o FC Porto regressou aos trabalhos esta tarde, numa ligeira sessão de recuperação realizada no relvado do Estádio do Dragão após um conturbado regresso de Lyon . O médio saiu lesionado do encontro em Lyon e, segundo adiantaram os portistas no site oficial, está a contas com uma lesão muscular na coxa direita, algo que o deve retirar das opções para o dérbi deste domingo, frente ao Boavista.O derradeiro treino de preparação para o encontro será realizado amanhã à tarde (16 horas), desta feita no local habitual, o Olival. De seguida, às 17.30, Sérgio Conceição fará a antevisão ao duelo com os axadrezados.