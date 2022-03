Bruno Costa com mialgia de esforço na coxa direita

Bruno Costa sofreu uma mialgia de esforço na coxa direita no decorrer do jogo com o Lyon. A primeira observação ditou este diagnóstico, mas mais conclusões irão ser retiradas esta sexta-feira, dia em que o agora lateral-direito será reavaliado.O camisola 28 teve mesmo de ser substituído aos 56 minutos, obrigando à entrada do habitual dono da lateral-direita, João Mário.