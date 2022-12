Bruno Costa e Veron solidários

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bruno Costa e Veron estiveram ontem na Legião da Boa Vontade, instituição de solidariedade social, no Porto, onde participaram em mais uma entrega de alimentos da campanha 'Fome Zero'.

"Sabemos que o nosso presidente é muito dado a estas instituições. É espetacular ver o trabalho que ele faz e participarmos nós também como atletas do FC Porto", comentou Bruno Costa, aos meios do clube, numa ideia secundada por Gabriel Veron: "O clube ajuda muito, incentiva as pessoas a fazerem este tipo de iniciativas. Sinto-me muito feliz por estar aqui e ajudar, alcançando também mais visibilidade para estes problemas."

Os dois jogadores tiveram a oportunidade de selecionar os alimentos próprios para consumo e, depois, entregaram cabazes a algumas das famílias beneficiadas pela ação.