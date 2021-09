Bruno Costa: «Estou muito mais preparado para a exigência do mister»

Bruno Costa pôs a carreira em revista no programa Azul Porto, do Porto Canal. E falou deste regresso ao FC Porto, após ano e meio a ganhar experiência, primeiro no Portimonense e, depois, no P. Ferreira. Pelo meio, o treinador que o lançou na equipa principal dos dragões, há três anos, em Anfield, frente ao Liverpool, manteve-se no comando e isso facilitou-lhe a vida. Palavra do médio.





"O que sinto é que, nesta altura, neste ano, estou muito mais preparado para a exigência do mister do que estava há três anos. Sabia as coisas que tinha de mudar e preparei-me muito melhor. Antes foi mais difícil, era mais miúdo, subi à equipa A sem experiência noutra equipa… Foi mais complicado para mim. Agora está a ser muito mais fácil", afirmou o número 28 do FC Porto.Numa fase mais descontraída do programa, Bruno Costa apontou Zaidu como o mais feio do plantel e destacou Otávio como o mais teimoso, o mais vaidoso e o mais ‘stressado’. Na hora de apontar o mais responsável, foi direto ao capitão de equipa, revelando que é Pepe quem controla as multas do plantel. "Olhamos para ele como exemplo. É o capitão. Quando há almoço no Olival, está sempre ‘à cuca’. Se chegas um segundo atrasado… multa. Se eu já levei alguma? O mister, depois dos treinos, diz que quem tocar na bola paga 10 euros ou 100 euros. Umas vezes não ouço. Nessa situação, era para bater livres. E o mister avisou, mas era para quem fosse embora. Eu estava a treinar, a bater livres e… multa. O Pepe ouviu lá do fundo e apontou logo a multa. Tenho de pagar." Bruno Costa contou ainda que foi extremo durante toda a formação e só passou a médio na equipa B do FC Porto, por indicação do técnico António Folha. "Na altura achei estranho, mas já lhe agradeci", rematou.