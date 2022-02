Bruno Costa: «Merecíamos a vitória»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No final do encontro frente à Lazio, Bruno Costa não escondeu o seu contentamento pela passagem do FC Porto à próxima fase, mas revelou que queria outro resultado.

“Senti-me bem e senti a equipa forte nas duas partidas da eliminatória. Neste jogo merecíamos a vitória, tivemos muitas oportunidades no início da 2ª parte, mas depois acabámos por sofrer. Mesmo assim, em geral foram dois bons jogos. A Lazio entrou bem nos dois jogos, mas depois conseguimos superiorizar-nos. A nossa consistência foi importante na eliminatória”, referiu ao Porto Canal.

Assumindo que estava “morto” de cansaço no final do encontro, o médio, que atuou como lateral-direito, abordou ainda o corte decisivo que fez na reta final do encontro: “É um exemplo da garra e união da nossa equipa”.