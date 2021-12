Bruno Costa orgulhoso: «É um sonho usar a braçadeira de capitão do meu clube»

Bruno Costa concretizou mais um sonho com a camisola do FC Porto. O médio português, de 24 anos, que regressou no início desta época ao clube, envergou pela primeira vez a braçadeira de capitão, no jogo frente ao Rio Ave, para a Allianz Cup, e não escondeu a sua satisfação."É um sonho realizado e um orgulho para mim usar a braçadeira de capitão do meu clube do coração. Seguimos juntos e fortes, Nação Porto", escreveu Bruno Costa, no Instagram.Recorde-se que o médio herdou a braçadeira no decorrer da segunda parte, quando Sérgio Oliveira saiu para dar o lugar a Bernardo Folha, consumando mais um momento especial na sua carreira.