De fora das opções de Sérgio Conceição desde o jogo da Allianz Cup frente ao Mafra (2-2), disputado a 25 de novembro do ano passado, Bruno Costa pode deixar o FC Porto nesta janela de transferências de janeiro.Segundo avançou o jornalista Fabrizio Romano, esta segunda-feira, o Al Khaleej, clube da Arábia Saudita treinado por Pedro Emanuel, está em negociações para levar o jogador do FC Porto.Confirmando-se a saída, Bruno Costa será adversário de Cristiano Ronaldo no campeonato saudita e, muito provavelmente, o FC Porto terá de repor a vaga que o médio deixa no plantel com uma investida no mercado.