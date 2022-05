Bruno Costa trabalhou integrado no antepenúltimo ensaio para o clássico na Luz

Boas notícias para Sérgio Conceição no antepenúltimo ensaio de preparação para o clássico com o Benfica, marcado para sábado, no Estádio da Luz, e referente à 33.ª jornada da Liga Bwin.Na sessão desta quarta-feira, Bruno Costa já trabalhou integrado com os colegas, embora com ligeiras limitações, subindo mais um patamar na recuperação da lesão muscular na coxa direita, que sofreu frente ao Lyon, na Liga Europa. O médio, que tem sido opção a lateral direito, está sem competir desde esse jogo na UEFA, realizado a 17 de março, mas mesmo assim poderá ser opção na deslocação ao terreno do Benfica.Quer isto dizer que Sérgio Conceição terá a equipa praticamente na máxima força para esse próximo jogo, no qual o FC Porto poderá consumar a conquista do campeonato, bastando para isso em empate o jogo. Sem castigados, os azuis e brancos têm, agora, apenas um nome no boletim clínico, o de Manafá, que voltou a fazer tratamento.O FC Porto volta a treinar amanhã de manhã, no Olival.