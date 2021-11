Buscas também na casa de Pinto da Costa

As buscas ordenadas pelo Ministério Público na manhã desta segunda-feira também se estenderam à casa de Pinto da Costa, avança a CMTV. As diligências englobam então o presidente do FC Porto e foram lideradas pelo procurador Rosário Teixeira, com uma equipa de três inspetores da Autoridade Tributária.O líder azul e branco estava em casa e recebeu o mandado por volta das 8 horas. As buscas duraram cerca de duas horas e meia, já terminaram, com Pinto da Costa a manter-se no seu domicílio.