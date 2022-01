Cádiz tentou mas FC Porto fechou a porta à saída de Toni Martínez

Toni Martínez não vai sair do FC Porto nesta janela de transferência. O ponta-de-lança foi alvo de uma investida por parte do Cádiz, mas a SAD portista fechou a porta a qualquer negociação, ciente que as opções para a frente de ataque já estão curtas o suficiente.De acordo com a rádio espanhola 'Cadena Ser', Toni Martínez até veria com bons olhos uma mudança para Cádiz, uma vez que tem tido poucas oportunidades no Dragão, mas o cenário de saída não vai acontecer. Assim sendo, o emblema do sul de Espanha aponta agora a Simone Zaza, italiano que deu nas vistas, entre outros, no Valência.