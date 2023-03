Çalhanoglu pede cabeça contra "provocações" do FC Porto: «Conheço bem o jogo português...»

Çalhanoglu acredita que o Inter Milão vai-se apresentar na máxima força no Dragão, isto apesar do recente desaire na Serie A frente ao modesto Spezia. Na antevisão ao duelo desta terça-feira com o FC Porto, o médio turco deixou ainda um apelo aos colegas para manterem a cabeça fria perante as provocações que espera que venham dos portistas."É um jogo importante não só para o treinador como também para os jogadores. Sabemos que será um jogo difícil, já joguei aqui e conheço a atmosfera. Temos de estar preparados e concentrados durante todo o jogo. Temos de por o nosso coração em campo, mas ter também muita cabeça. Vai haver provocações, conheço bem o jogo português… Digo-o com todo o respeito, mas temos de estar alerta e preparados", avisou Çalhanoglu, prometendo um resposta em campo depois da inesperada derrota no campeonato."Quando caímos temos de nos levantar de imediato. Temos feito sempre assim, com união. São coisas que acontecem e que já fazem parte do passado. Nunca conseguiremos estar sempre top. Agora temos é de estar prontos para dar uma resposta", atirou o médio.