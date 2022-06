Camara colocado no radar do FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mady Camara, médio do Olympiacos, foi apontado como alvo do FC Porto. Segundo o jornal 'Sport Time', o jogador, de 25 anos, tem contrato até 2024, mas o clube grego, cuja equipa é treinada pelo português Pedro Martins, tem-no como um elemento negociável neste período de mercado. O Olympiacos conta fazer um encaixe na ordem dos 10 milhões de euros com a transferência.