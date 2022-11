Câmara de Gaia aprova voto de pesar por unanimidade pela morte de Fernando Gomes

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, aprovou esta segunda-feira por unanimidade um voto de pesar pela morte do ex-futebolista internacional português Fernando Gomes, aos 66 anos.

"Endereçamos as sentidas condolências aos seus familiares, amigos e clube do coração [referindo-se ao FC Porto]", afirmou o presidente da autarquia, Eduardo Vítor Rodrigues, na reunião do executivo municipal.

O antigo avançado internacional português, vencedor de duas Botas de Ouro e melhor marcador da história do FC Porto, morreu no sábado aos 66 anos, tendo sido sepultado no domingo.

Fernando Gomes impôs-se como maior artilheiro da história do FC Porto, com 355 golos em 452 jogos, e venceu uma Taça dos Campeões Europeus, uma Taça Intercontinental e uma Supertaça Europeia, além de três Taças de Portugal, três Supertaças Cândido de Oliveira e cinco campeonatos, que geraram duas Botas de Ouro (1982/83 e 1984/85).

Com 47 internacionalizações e 13 golos pela seleção lusa, que representou no Euro'1984 e no Mundial'1986, o popularizado bibota intercalou as duas passagens pelas Antas com um périplo nos espanhóis do Sporting de Gijón (1980-1982) e despediu-se dos relvados no Sporting (1989-1991), assumindo desde 2010 funções diretivas no clube do coração.