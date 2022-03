Camisola 30 do FC Porto aprova a alcunha 'Lewanilson': «Fico feliz»

Sabias desta alcunha?



Descobre esta e outras pérolas, amanhã, na próxima edição da BetanoMag em que contamos com Evanilson como entrevistado. Fica atento às novidades pic.twitter.com/fX8BkMMSI1 — Betano Portugal (@Betano_PT) March 31, 2022

Evanilson conquistou a titularidade no FC Porto esta época, depois de um ano de adaptação à nova realidade. Agora, é a referência atacante da equipa, tendo agarrado a oportunidade que a saída de Marega também lhe abriu. O brasileiro, de resto, retomou o estatuto que trouxe do Brasil, até no que toca à alcunha."Foi nos tempos do Fluminense que me colocaram essa alcunha de 'Lewanilson'. Agora, alguns adeptos do FC Porto também me tratam assim. Lewandowski é uma grande referência no futebol e na posição (avançado), é um grande jogador. Fico feliz pela alcunha", referiu Evanilson em entrevista à Betano, cujo pequeno excerto foi divulgado esta quinta-feira.