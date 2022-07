Camisola 7 (ainda) não é de Francisco Conceição

Uma imagem nas redes sociais portistas mostrou as caneleiras de Francisco Conceição com um 7 estampado e levantou-se a possibilidade de o extremo ter herdado esse número de Luis Díaz. No entanto, os números para a nova época não estão definidos. Francisco usa o 7 nas caneleiras desde a formação e, na verdade, até poderá ficar com ele, já que Díaz o deixou livre.