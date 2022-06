Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Candidatura em 2024: Villas-Boas elogiado mas com condições Notáveis questionam o timing do anúncio e não admitem luta eleitoral com Pinto da Costa





LIGAÇÃO. Adepto portista, Villas-Boas já foi rival dos dragões na Champions

• Foto: josé reis / movephoto