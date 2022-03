Cântico ofensivo a Gaitán por parte dos adeptos do FC Porto vale multa

O FC Porto foi multado em 714 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol face ao comportamento incorreto dos adeptos dos dragões em relação a Nico Gaitán.





Segundo o relatório do árbitro do jogo de 6 de março, no Estádio Capital do Móvel, entre os azuis e brancos e o Paços de Ferreira, os os adeptos do FC Porto, localizados na Bancada Nascente, identificados pelas camisolas, cachecóis e cânticos de apoio à equipa durante o jogo, entoaram em uníssono por várias vezes: "Gaitán, vai para o c******!".Além disso, à passagem do minuto 53, outro grupo de adeptos portistas arremessou "garrafas plásticas de água, sem tampa, para o retângulo de jogo, na direção dos jogadores do Paços de Ferreira, não tendo acertado em nenhum agente desportivo, nem interrompido o jogo".