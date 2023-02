Cânticos a Pinto da Costa em Milão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A administração do FC Porto participou num almoço de direções promovido pelo Inter, que se realizou nas emblemáticas galerias Vittorio Emanuele, junto à Piazza Duomo da cidade de Milão. Pinto da Costa, presidente dos azuis e brancos, acabou por protagonizar um momento de festa, ao deslocar-se a um dos varandins interiores do edifício, de onde ouviu os cânticos a ele dedicados por algumas dezenas de adeptos do FC Porto que por ali passavam.

Desde bem cedo que, ontem, os milhares de apoiantes portistas foram fazendo a festa pelas ruas daquela icónica cidade italiana.