Cânticos anti-Benfica no Santa Clara-FC Porto valem multa aos dragões

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou uma multa de 816 euros ao FC Porto, por os seu adeptos terem entoado cânticos anti-Benfica durante o jogo nos Açores, frente ao Santa Clara, da 11.ª jornada da Liga Bwin."Aos 11 minutos de jogo da segunda parte e por duas vezes cantaram em coro a seguinte expressão 'SLB SLB SLB SLB filhos da p*** SLB'", pode ler-se no mapa de castigos, divulgado esta quarta-feira.De resto, igualmente pelo mau comportamento do público também o Santa Clara foi punido com multa, no caso no valor de 449 euros. Os adeptos dos açorianos "por três vezes disseram em coro a seguinte expressão: 'Gatuno, gatuno, gatuno', direcionada à equipa de arbitragem".